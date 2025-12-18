لفتت نهى نبيل الأنظار بإطلالة أنيقة اختارت فيها عباية ذهبية فخمة عكست ذوقها الراقي وحسها العالي في اختيار القطع ذات الحضور الهادئ والمؤثر. العباية جاءت بقماش منسدل بلمعة ناعمة غير مبالغ فيها، ما أضفى على الإطلالة فخامة مترفة دون أن تفقد بساطتها أو أناقتها.

التطريزات الدقيقة الموزعة بعناية على العباية أضافت بعداً فاخراً، بينما عززت درجات الذهبي المائلة للشمبانيا من الإحساس بالنعومة والرقي، وجعلت القطعة مناسبة للمناسبات المسائية الرسمية والفعاليات الكبرى. تنسيق العباية مع وشاح متناغم بنفس التدرج اللوني منح الإطلالة تكاملاً بصرياً واضحاً، خصوصاً مع تسريحة الشعر المرتبة والمكياج الذي ركز على ملامح الوجه بأسلوب أنثوي كلاسيك.