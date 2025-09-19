أناقة ماري أنطوانيت بين التاريخ والموضة

افتتح متحف فيكتوريا وألبرت في لندن معرضاً يحمل عنوان «أناقة ماري أنطوانيت»، ويُعرض فيه نحو 250 قطعة نادرة تعود إلى الملكة الفرنسية التي ارتبط اسمها بالفخامة والبذخ.

ويضم المعرض ملابس رسمية وفساتين مترفة وأكسسوارات ومجوهرات إضافة إلى أدوات تجميل وعطور كانت تعكس أسلوب حياة البلاط الفرنسي في القرن الثامن عشر.

والهدف من المعرض هو تسليط الضوء على مدى تأثير ماري أنطوانيت على الموضة في زمانها وكيف ساهمت في تشكيل ذوق جمالي ظل حاضراً حتى اليوم، حيث يعتبرها كثيرون رمزاً للأناقة والترف رغم ما ارتبط باسمها من جدل سياسي واجتماعي.