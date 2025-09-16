قماش اللوركس السحري يسيطر على السجادة الحمراء

شهدت منصات الموضة العالمية خلال السنتين الأخيرتين انتشاراً واضحاً لقماش اللوركس المعروف باسم القماش المائي أو Liquid Fabric، الذي أصبح رمزاً للأناقة العصرية واللمسة البراقة على السجادة الحمراء.

يتميز هذا القماش بلمعانه الاستثنائي الذي يعكس الضوء بشكل ملفت، مما يمنح الإطلالة قدرة على جذب الانتباه بشكل مباشر.

المصممة كيت بارتون كانت من أوائل من اعتمد هذا الترند، إذ قدمت فستاناً ساحراً باللون الأحمر اللامع بتصميم مستقيم وطويل وخالٍ من الأكمام، ما أضفى عليه طابعاً كلاسيكياً حديثاً في الوقت ذاته.

القماش المائي بات يُستخدم لتسليط الضوء على التفاصيل الدقيقة في القصات، ويسمح بإظهار الانسيابية والحركة بطريقة مميزة، وهو يعكس رغبة المصممين في دمج الفخامة بالجرأة وخلق إطلالات دراماتيكية ومبهرة على السجادة الحمراء.