«حساسيّة» تُغيّب صوفيا فيرغارا عن «الإيمي»

أثار غياب النجمة صوفيا فيرغارا عن حفل توزيع جوائز الإيمي الأخير تساؤلات عديدة بين الجمهور ووسائل الإعلام، خصوصاً أنها كانت من الأسماء المنتظرة على السجادة الحمراء.

وأكد مصدر مقرب أن الممثلة الشهيرة تعرضت لحساسية حادة في العين أجبرتها على التوجه مباشرة إلى غرفة الطوارئ لتلقي العلاج، الأمر الذي حال دون مشاركتها في الأمسية المرموقة.

هذا التطور غير المتوقع جعل صوفيا تعتذر عن الحفل الذي يشكل واحداً من أبرز الأحداث التلفزيونية في العام، فيما عبّر جمهورها عبر المنصات الاجتماعية عن قلقهم عليها وتمنياتهم لها بالسلامة العاجلة.

ورغم الغياب، بقي اسمها حاضراً في تغطيات الإعلام التي سلطت الضوء على وضعها الصحي المفاجئ أكثر من الإطلالات التي خطفت الأضواء على السجادة الحمراء.