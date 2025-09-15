كاردبي تطل بإطلالة جريئة في المحكمة

ظهرت الفنانة ومغنية الراب كاردبي في المحكمة بإطلالة جريئة وفاخرة في الوقت نفسه، إذ جمعت بين الأناقة العالية وطبيعة الحدث الرسمي الجاد.

جاءت الإطلالة على شكل بدلة مصنوعة من الفرو القطني المعروف باسم Bouclé من دار Giambattista Valli تجاوزت قيمتها 3,700 دولار، مع سروال واسع يضيف مساحة للحركة ويكسر رتابة البدلة الرسمية، وحقيبة من لويس فويتون تكمل المظهر وتضفي لمسة فخامة كلاسيكية.

هدفت الإطلالة إلى إبراز شخصية كاردبي لاعبةَ أزياء قادرة على التميز حتى في المواقف القانونية الرسمية، مع المزج بين الموضة الراقية والالتزام بالظهور القانوني دون التفريط في أسلوبها وشخصيتها المميزة.