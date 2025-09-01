رهف الحربي تتألق في مهرجان فينيسيا
ظهرت رهف الحربي بإطلالة لافتة خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ82، إذ حضرت العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» للمخرج غييرمو ديل تورو.

اختارت الحربي فستاناً من تصميم رامي قاضي تميز بقماشه اللامع وقصته الكلاسيكية التي عكست أنوثتها بأناقة راقية، فيما زُينت إطلالتها بمجوهرات من علامة روبيرتو كوين أضفت لمسة فاخرة على حضورها.

واكتملت إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر أنيقة من تنفيذ خبراء أرماني بيوتي، ما جعلها محط أنظار الحاضرين على السجادة الحمراء، مؤكدة حضورها واحدةً من الوجوه البارزة في المناسبات العالمية.

