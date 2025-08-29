تراجع شعبية الليغينج.. وتحول في البناطيل الفضفاضة والكلاسيكية

تشير البيانات الصادرة حديثًا إلى تراجع ملحوظ في شعبية ارتداء الليغينج، حيث انخفضت نسبة اعتماده من 46.9%عام 2022 إلى 38.7 % خلال عام 2025. ويُعزى هذا التراجع إلى تحوّل واضح في تفضيلات جيل الشباب، ولا سيما جيل الـ Z، الذي أصبح يميل إلى اختيار قطع أكثر عملية وراحة تعكس أسلوباً عصرياً غير متكلّف.

وقد برزت بدائل عدة كخيارات مفضلة لهذا الجيل، من أبرزها البناطيل الفضفاضة، وبناطيل الكارجو التي استعادت حضورها ضمن صيحات الموضة الشبابية، إلى جانب البناطيل المستقيمة التي تجمع بين الطابع الكلاسيكي والروح العصرية. هذا التحول يعكس توجهاً عاماً نحو أنماط أكثر مرونة وراحة، بعيداً عن الطابع الرياضي الضيق الذي ارتبط بالليغينج خلال السنوات الماضية.