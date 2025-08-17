شهد قطاع الموضة الفاخرة هذا الأسبوع تحوّلًا لافتًا في إستراتيجيات بعض الدور العالمية بعد تراجع الطلب على المنتجات مرتفعة الثمن، حيث اتجهت علامات أوروبية كبرى مثل بربري وفيكتوريا بيكهام إلى خفض أسعار حقائبها ومنتجاتها ضمن خطة لمواكبة التباطؤ في المبيعات واستقطاب شريحة أوسع من الزبائن. اللافت أيضًا أن علامات تابعة لمجموعة برادا مثل فيرساتشي لم تسلم من التأثير، إذ تراجعت أسعار بعض خطوطها في محاولة للحفاظ على حضورها في السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على سلوك المستهلكين. هذا التوجه يعكس تغيرًا في ديناميكية السوق الفاخرة التي طالما ارتبطت بالارتفاع المستمر في الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول مستقبل مفهوم الندرة والتميز، الذي تقوم عليه هوية هذه الدور.