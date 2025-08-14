في أحدث ظهور لها، خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة جمالية أنيقة، إذ ظهرت بشعر منسدل بالكامل مع غرّة، ما أضفى لمسة من التجدد والأنوثة على مظهرها.

العديد من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي عبروا عن إعجابهم بهذه الإطلالة، مشيدين بتجدد أسلوبها الجمالي، وفي حين أن بعض التعليقات أظهرت إعجاباً، إلا أن هناك أيضاً من أبدى تحفظاً على التغيير المفاجئ.

تجدر الإشارة إلى أن ياسمين صبري معروفة بتنوع إطلالاتها الجمالية، إذ سبق لها أن ظهرت بتسريحات شعر مختلفة، مثل التسريحة نصف المرفوعة التي اعتُبرت خياراً رائعاً أبرز ملامح وجهها.