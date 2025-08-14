تابعوا عكاظ على
Google News Account
تابعوا عكاظ على
Google News Account

توقّع خبراء الموضة أن يشهد موسم خريف وشتاء 2025 حضوراً قوياً للمعاطف النسائية التي تجمع بين الأناقة والطابع العصري.

التصميمات المرتقبة ستمزج بين القصات الكلاسيكية والخامات الفاخرة مثل الصوف والكشمير، مع إضافة تفاصيل مبتكرة كالأحزمة العريضة والأكتاف البارزة والألوان الدافئة التي تتنوع بين الدرجات الترابية والحيادية، إضافة إلى بعض الألوان الجريئة لإطلالة أكثر تميزاً.

هذا التوجه يعكس رغبة دور الأزياء في تقديم قطع عملية تناسب الحياة اليومية، وفي الوقت نفسه تحافظ على لمسة راقية تليق بالمناسبات الرسمية، ما يجعل المعطف قطعة استثمارية أساسية في خزانة المرأة للموسم القادم.

أخبار ذات صلة
 
تطور «ستايل» ليندسي لوهان عبر السنوات
تطور «ستايل» ليندسي لوهان عبر السنوات
تعليقات الحقائب تتحول إلى «ترند» موضة 2025
تعليقات الحقائب تتحول إلى «ترند» موضة 2025