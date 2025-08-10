شهدت صناعة الموضة العالمية في أغسطس 2025 عودة ملحوظة للأزياء المنسوجة يدوياً التي تتضمن تقنيات مثل الكروشيه والتطريز اليدوي.





هذا الاتجاه يعكس تزايد الاهتمام بالحرف التقليدية والتراث الثقافي ضمن صناعة الأزياء التي كانت تهيمن عليها في السابق الموضة السريعة والإنتاج الكبير.

تبرز هذه الموضة اليدوية كخيار مستدام وأصيل يعزز من قيمة القطع ويمنحها طابعاً فريداً يختلف عن المنتجات الصناعية.

كما تسلط الأضواء على مهارات الحرفيين وتعزز من الطلب على التصاميم التي تجمع بين الفن والابتكار مع الحفاظ على التراث، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويشجع على استمرارية الحرف اليدوية التقليدية في عصر التكنولوجيا والحداثة.