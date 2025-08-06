كشفت دراسة طبية حديثة أجرتها جامعة هارفارد حقائق صادمة تتعلق بمخاطر مهنة الجراحة، حيث أظهرت أن الجراحين يواجهون خطراً مضاعفاً تقريباً للوفاة جراء الإصابة بالسرطان مقارنة بالأطباء في التخصصات الأخرى. وأوضحت الدراسة أن معدل الوفيات بين الجراحين يبلغ نحو 193.2 حالة لكل 100 ألف جراح سنوياً، في حين لا يتجاوز المعدل 87.5 حالة لكل 100 ألف طبيب غير جراح، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 20% مقارنة ببقية الأطباء. ويرى الباحثون أن هذا التفاوت الكبير قد يعود إلى طبيعة بيئة العمل الجراحية التي تتسم بالتعرض المتكرر للإشعاعات المؤينة خلال الإجراءات الطبية، واستنشاق الأبخرة الناتجة عن المواد الكيميائية المستخدمة في التعقيم والتخدير، إضافة إلى الإرهاق البدني والضغط النفسي الناتجين عن ساعات العمل الطويلة. وأشارت النتائج إلى أن هذه العوامل مجتمعة قد تسهم في إضعاف الجهاز المناعي للجراحين، وزيادة احتمالات الإصابة بأورام خبيثة على المدى البعيد. وشدد الخبراء على أن الخطر لا يعني أن مهنة الجراحة بطبيعتها مميتة، بل أن هناك عوامل مهنية وبيئية يمكن السيطرة عليها إلى حد كبير إذا ما تم تعزيز إجراءات السلامة داخل غرف العمليات، وتوفير أنظمة تهوية فعالة، وتطبيق بروتوكولات صارمة للحماية من الإشعاع. كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء فحوص دورية للكشف المبكر عن السرطان بين الجراحين، إلى جانب تبني نمط حياة صحي يقلل من المخاطر، بما في ذلك ممارسة الرياضة، وتبني نظام غذائي متوازن، والحصول على فترات راحة كافية. وتفتح هذه النتائج الباب أمام المؤسسات الصحية لإعادة تقييم بيئة العمل الجراحية، واتخاذ خطوات عملية لحماية الكوادر الطبية التي تقف في الصفوف الأولى لإنقاذ الأرواح.