شهد معرض السيارات الكهربائية (EV Auto Show) عودته إلى مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC) في نسخته الرابعة خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، جامعًا مجتمع السيارات الكهربائية الأسرع نموًا في المنطقة. ومن بين أبرز العارضين الذين استقطبوا الأنظار، تألقت iCAUR، العلامة التجارية الدولية التابعة لشركة Chery Automobile، بالكشف الأول في الشرق الأوسط عن سيارة V27 BOXY الجاهزة للمغامرات والمزوّدة بتقنية المدى الممتد (REEV).

قدمت iCAUR سيارتها V27 المزودة بتقنية REEV لأول مرة في المملكة، بحضور نائب الرئيس مارك، ورئيس الدولة جورج، ورئيس العلامة التجارية والتسويق محمد دانيال خان. وقد شارك مارك طوال أيام المعرض كمتحدث رسمي، مؤكدًا التزام iCAUR بالسوق السعودي ودور تقنية REEV في توفير مدى قيادة طويل وعملي يتوافق مع رؤية المملكة 2030. كما قام معالي الشيخ وليد، وزير صناديق الاستثمار ورئيس مجموعة الاستثمار السعودية، بزيارة جناح iCAUR، ما يعكس الاهتمام المتزايد والدعم الحكومي للتقنيات الكهربائية المبتكرة.

تُعد iCAUR العلامة المتخصصة في الطاقة الجديدة التابعة لشركة Chery، وتركّز على سيارات SUV عصرية تستهدف عشاق المغامرات الخارجية، مع الاعتماد على أنظمة كهربائية ذكية. وتتميّز سياراتها بتصميم قوي يجمع بين العملية والكفاءة لتلبية احتياجات السائقين اليوميين والمستكشفين في عطلات نهاية الأسبوع.

تعتمد سيارة V27 على نظام كهربائي بمدى ممتد، حيث تعمل المحركات الكهربائية على تحريك العجلات بشكل دائم، بينما يعمل محرك البنزين بسعة 1.5 لتر فقط كمولد لشحن البطارية أثناء القيادة. يمكن شحن السيارة في المنزل أو عبر محطات الشحن العامة للقيادة الكهربائية اليومية، أو تعبئة خزان الوقود للرحلات الطويلة، ما يجعلها مثالية لطبيعة المملكة التي تجمع بين الطرق الحضرية والرحلات الصحراوية الطويلة. وتشير التقارير إلى توفر السيارة بنسخ دفع خلفي ورباعي (RWD/AWD)، مع قدرة تصل إلى 335 كيلوواط (449 حصان تقريبًا)، ومدى كهربائي خالص يبلغ حوالى 200 كم وفق معيار CLTC. أما المدى الإجمالي باستخدام البطارية والمولّد معًا، فيتجاوز عادة 1,000 كم وفق اختبارات CLTC، مع مراعاة أن المدى الفعلي قد يختلف حسب المناخ والسرعة وحمولة السيارة.

في المعرض، لفت تصميم V27 العمودي والمربّع ومقصورتها الفاخرة انتباه الزوار، الذين أشادوا بتوافق نظام REEV الطويل المدى مع أسلوب القيادة في المملكة، واصفين السيارة بأنها «غير عادية» و«تمامًا ما نبحث عنه» و«السيارة الكهربائية التي نحتاجها فعلًا هنا». كما أشار منظمو المعرض والصحافة المحلية إلى تسجيل عدد قياسي من الزوار في نسخة 2025، ما يعكس الاهتمام المتزايد بـ التنقل الكهربائي العملي ويعزز الحضور اللافت لعلامة iCAUR. وأثنت وسائل الإعلام على تصميم V27 القوي المستوحى من Defender وLand Cruiser، مؤكدة تركيزه على متطلبات السوق المحلي تحت اسم iCAUR، معتبرين أن تصميمها «ناجح وملائم لعشاق سيارات الدفع الرباعي عالميًا».

مع تسليط المعرض الضوء على الزخم الوطني نحو التنقل الكهربائي، تأتي سيارة V27 من iCAUR في وقت يشهد تزايد اهتمام السوق المحلي وتوسع البنية التحتية للشحن. وتستعد العلامة لإطلاقات إقليمية تدريجية بعد الكشف العالمي الصيف والخريف الماضيين، مع الإعلان لاحقًا عن مواعيد الإطلاق والمواصفات والأسعار الخاصة بالمملكة.

أهمية تقنية REEV للمملكة:

بالمقارنة مع الأنظمة الهجينة التقليدية التي يشترك فيها المحرك في دفع العجلات مباشرة، توفر تقنية REEV تجربة قيادة كهربائية بالكامل بعزم فوري وسلاسة عالية، بينما يُستخدم البنزين فقط لتوليد الكهرباء عند الحاجة. النتيجة هي أداء سيارة كهربائية مع مرونة للرحلات الطويلة، مما يقلل من القلق بشأن المدى في الرحلات الصحراوية، أو التنقلات العائلية الطويلة، أو الرحلات بين المدن.

عن معرض السيارات الكهربائية بالرياض:

انعقدت النسخة الرابعة من EV Auto Show Riyadh خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، جامعًا مصنعي السيارات، ومقدمي حلول البنية التحتية، والمبتكرين من مختلف أنحاء منظومة السيارات الكهربائية على المستوى العالمي.