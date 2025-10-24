تشارك «شركة وسط جدة للتطوير»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيس لـ«وجهة وسط جدة» بصفتها شريكاً رئيسياً في النسخة الأولى من منتدىTOURISE الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025.

وتأتي مشاركة الشركة في المنتدى تأكيداً لالتزامها بدعم قطاع السياحة في المملكة، وحرصها على إبراز الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها «وجهة وسط جدة» كأحد المشاريع السياحية الرائدة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى التعريف بالوجهة والتطور الذي وصلت إليه معالمها، وتسليط الضوء على المكونات السياحية والثقافية التي تجعلها مركزاً حضرياً عصرياً يحتفي بتراث المدينة العريق، ويعكس بيئتها العمرانية.

وتتضمن المشاركة إقامة جناح خاص يستعرض المعالم الرئيسية للوجهة، وهي دار الأوبرا، والاستاد الرياضي، والأحواض المحيطية، والمتحف الصناعي، ويتيح لزواره فرصة استكشاف تفاصيل الوجهة من خلال عروض رقمية وتفاعلية تُبرز هوية وجهة عالمية نابضة بالحياة.

ويشارك ضمن المنتدى الرئيس التنفيذي لشركة «وسط جدة للتطوير» المهندس أحمد بن عبدالعزيز السّليم، في جلسة حوارية بعنوان «بناء الوجهات وتحفيز الاقتصادات»، والتي تناقش دور المشاريع الكبرى في إعادة تشكيل المشهد العمراني والثقافي وخلق وجهات عالمية تساهم في تنويع الاقتصاد عبر استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل في قطاعات السياحة والثقافة والترفيه. وسيستعرض السّليم خلال الجلسة تجربة وجهة وسط جدة كنموذج وطني يجمع بين التطوير الحضري والسياحي، لتحقيق قيمة مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.

ويسعى المنتدى، الذي يُنظم تحت رعاية وزارة السياحة، إلى رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي، من خلال توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة خبراء السياحة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لصياغة رؤى مبتكرة تدعم النمو المستدام في القطاع.