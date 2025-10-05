«فيتش»: 4 % ارتفاع في إنفاق ميزانية السعودية خلال 2026

إنفاق توسعي

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البيان التمهيدي للميزانية السعودية لعام 2026، يشير إلى أن الإنفاق هذا العام سيكون أعلى من المقدر سابقا بالميزانية بنحو 4%. وأوضحت أن البيان يشير إلى تشديد السيطرة على المالية العامة للمملكة.وذكرت «فيتش» أن التوقعات الأولية لوزارة المالية بنمو الإيرادات العام القادم بنسبة 5.1% عن المتوقع تحقيقه بنهاية هذا العام، هي توقعات منسجمة مع أداء القطاع غير النفطي، والمتوقع أن يبقى قويا، وذلك في الوقت الذي ستعوض فيه زيادة إنتاج النفط عن تراجع الأسعار.وأفادت «فيتش» أن البيان التمهيدي لميزانية 2026، هو الأول منذ عام 2023، الذي توقع تراجع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من السنوات الثلاث القادمة.

أعلنت وزارة المالية السعودية، الأسبوع الماضي، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.





تنفيذ المشاريع

كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال في العام 2026م، وصولا إلى نحو 1.419 تريليون ريال في العام 2028م؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.