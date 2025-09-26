حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الـ24 لتطبيق مرحلة «الربط والتكامل» من الفوترة الإلكترونية، موضحة أن المجموعة الـ24 شملت جميع المنشآت، التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 375000 ريال، وذلك خلال الأعوام 2022م أو 2023م أو 2024م.

وأوضحت «زاتكا» أنها ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الـ24، تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام «فاتورة» قبل 30 يونيو 2026م.

وأضافت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) يتم تدريجيا وعلى مجموعات، على أن تبلغ الهيئة المجموعات المتبقية مباشرة قبل التاريخ المحدد للربط بـ6 أشهر على الأقل.

وأشارت «زاتكا» إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالا لقصة نجاح بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت عديدا من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ) قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، وتُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.