في تحالف رقمي جديد: «ويف ميديا» توقع اتفاقية استحواذ على حصة مؤثرة من مجموعة «البراند»

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الدعاية والإعلان، أعلنت شركة «ويف ميديا» -الشبكة الرائدة في الإعلانات الداخلية بالمملكة- استحواذها على حصة مؤثرة في مجموعة «البراند»، الرائدة في تقديم الحلول التسويقية والاتصالية المتكاملة، والتي تضم تحت مظلتها وكالة «البراند» للتواصل والتسويق، وشركة «ثريلاينز» المتخصصة في تنظيم التجارب والفعاليات، والاستوديو الإبداعي «رندر» المتخصص في صناعة المحتوى الإبداعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن إستراتيجية «ويف ميديا» للتوسع وتنويع أنشطتها، وتعزيز قدرتها على تقديم منظومة متكاملة من الحلول والخدمات الإعلانية للشركاء.

وتشكل هذه الخطوة تحالفاً إستراتيجياً بين خبرة «ويف ميديا» في الإعلانات الرقمية والتقنيات الإعلانية، والحلول الإبداعية المتكاملة التي تقدمها مجموعة «البراند» لعملائها، بما يعزز قدرة الطرفين على تقديم منظومة متكاملة من الحلول، تجمع بين التقنية والإبداع، وتلبي تطلعات السوق المحلية والإقليمية.

يأتي هذا الاستحواذ تتويجاً للنجاحات المتسارعة التي حققتها مجموعة «البراند»، ونموها المتسارع في مجال التواصل والتسويق، إضافة إلى إسهامها البارز في تمكين شركات كبيرة، وجهات عريقة من الوصول لقصص نجاح باهرة، ترسّخ قيم المجموعة بالتميّز والإبداع في تقديم حلول وخدمات فريدة، تتماشى مع رؤيتها المستقبلية.

وفي إطار الشراكة الجديدة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ويف ميديا» حمد العنزي أن هذا الاستحواذ يعزز قدرة الشركة على خدمة عملائها من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين الحلول الرقمية المتطورة والخدمات الإبداعية والتسويقية. فيما وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة «البراند» مهند الغامدي الاستحواذ من شركة «ويف ميديا» بأنه خطوة استثنائية تفتح آفاقاً أوسع لتقديم حلول مبتكرة تتجاوز توقعات العملاء.

وتحظى شركة «ويف ميديا» بمكانة راسخة في السوق السعودية بصفتها الشبكة الرائدة للإعلانات الداخلية في المملكة، إذ تعمل في أكثر من 15 مدينة وتوجد في ما يزيد على 50 موقعاً متميزاً، لتصل رسائلها الإعلانية إلى أكثر من 90 مليون زائر سنوياً. وتعتمد الشركة على أحدث التقنيات المتقدمة والحلول الإعلانية المبتكرة، مما يجعلها شريكاً أساسياً في مسيرة التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية 2030.

في المقابل، تبرز مجموعة «البراند» كجهة تواصل وتسويق متكاملة، معروفة برؤيتها الإبداعية ونهجها المبتكر في تصميم وتنفيذ حلول تسويقية وإبداعية متكاملة تلبي حاجات كبرى الشركات والجهات، لتحقق نتائج نوعية وأثراً مستداماً.