استقرار أسعار سبائك الذهب في السعودية عند 3,685.36 دولار للأونصة

شهدت أسواق الذهب في السعودية أمس (الأحد) 21 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار وفق رصد «عكاظ»، إذ سجلت أونصة الذهب 3,685.36 دولار (13,496.34 ريال سعودي)، دون تغيير عن سعر الإغلاق السابق. هذا الثبات يعكس ترقب الأسواق العالمية للتطورات الاقتصادية ومؤشرات التضخم التي عادة ما تؤثر في حركة المعدن الأصفر.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في السوق السعودية في وقت تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب لقرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة. الذهب، الذي يعد ملاذاً آمناً، غالباً ما يتأثر بمؤشرات التضخم وقوة الدولار. وفي ظل ثبات الأسعار اليوم، يظل المعدن الأصفر خياراً رئيسياً للمستثمرين الباحثين عن تحوط ضد التقلبات المالية.

كما تكشف المشاهدات اليومية لأسعار الذهب في المملكة عن سوق نشطة وحساسة للتغيرات العالمية، ومع حفاظ الأونصة على مستوى 3,685.36 دولار، تتجه أنظار المتعاملين إلى الأسبوع القادم لمعرفة ما إذا كان الذهب سيواصل استقراره أم سيشهد حركة جديدة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية الدولية.

تفاصيل الأسعار بالدولار والريال السعودي

سبيكة 1 غرام: 130.34 دولار (488.76 ريال).

سبيكة 2.5 غرام: 311.03 دولار (1,166.36 ريال).

سبيكة 5 غرامات: 616.13 دولار (2,310.50 ريال).

جنيه ذهب عيار 21: 995.29 دولار (3,732.35 ريال).

جنيه ذهب عيار 22: 1,042.69 دولار (3,910.08 ريال).

جنيه ذهب عيار 24: 1,137.48 دولار (4,265.55 ريال).

سبيكة 10 غرامات: 1,218.05 دولار (4,567.69 ريال)

سبيكة 20 غراماً: 2,419.51 دولار (9,073.17 ريال).

سبيكة 50 غراماً: 6,007.31 دولار (22,527.41 ريال).

سبيكة 100 غرام: 11,990.92 دولار (44,965.96 ريال).

سبيكة نصف أونصة: 1,885.06 دولار (7,068.98 ريال).

سبيكة أونصة: 3,751.70 دولار (14,068.86 ريال).

سبيكة نصف كيلو: 59,765.03 دولار (224,118.86 ريال).

سبيكة 1 كيلو: 119,316.78 دولار (447,437.92 ريال).