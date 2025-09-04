الحقيل من الجوف: السجل العقاري يعزز ثقة السوق ويحمي حقوق الملاك

دشّن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة السجل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، أعمال السجل العقاري في منطقة الجوف، مؤكداً أن التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية لحفظ الحقوق العقارية، وضمان موثوقية التعاملات، ورفع مستوى الشفافية في السوق.

وقال الحقيل، عقب لقائه بأمير المنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إن السجل العقاري سيسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري، وتحفيز حركة التطوير، بما يفتح المجال أمام استثمارات نوعية تنعكس آثارها على المواطن والمستثمر، وذلك لما يتميز به من دقة بيانات العقارات وموثوقيتها، واكتساب العقارات الحجية المطلقة بعد مرور عام على تسجيلها وهو ما يعزز الأمن العقاري.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان الأحياء المستهدفة بالتسجيل في منطقة الجوف، داعياً الملاك إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم في السجل العقاري بعد الإعلان وستصدر لهم صكوك ملكية جديدة من السجل العقاري تتضمن معلومات وبيانات العقار وأوصافه وحالته وغيرها من المعلومات الدقيقة التي تعزز الموثوقية والشفافية في قطاع العقار.

الزيارة تضمنت كذلك تسليم عدد من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان وتكريم الداعمين، إضافة إلى لقاء قيادات الأمانة لمناقشة الخدمات البلدية، ولقاء عدد من المستثمرين لبحث فرص التطوير العمراني.

واختتم الوزير جولته بجولة ميدانية على مشاريع البنية التحتية والخدمات البلدية، مشدداً على الالتزام بسرعة الإنجاز ومعايير الجودة.