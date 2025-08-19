أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً بمقدار 3.87 نقطة، ليصل إلى مستوى 10881.71 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 256 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وتراجعت أسهم 160 شركة.وكانت أسهم شركات الاستثمار ريت، وتمكين، ولومي، وأنابيب، وإعمار، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، والبحر الأحمر، ولازوردي، وعطاء، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.62% و5.18%، وكانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وبان، وأنابيب، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات أرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، والراجحي، وإس تي سي، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو، مرتفعاً بمقدار 247.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 26769.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم.