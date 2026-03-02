في قلب مكة المكرمة وبين أروقة المسجد الحرام تتنفس الروح دفء الإيمان، وتتمازج الحشود في لوحة متناغمة من الطمأنينة والخشوع، عبادة تتجدّد مع كل طواف، وكل نظرة نحو الكعبة المشرّفة تحمل رجاءً وطمأنينة.

تعد المملكة العربية السعودية من أبرز الدول في العالم التي تولي خدمة ضيوفها عامة وضيوف الرحمن خاصة أولوية قصوى، خاصة في ما يتعلق بأداء مناسك الحج أو العمرة في الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف فقد أنشأت المملكة منظومة متكاملة تشمل التنظيم، والخدمات، والتقنيات الحديثة، لضمان سلامة المعتمرين وتيسير أداء المناسك.

السعودية تعتمد على تخطيط دقيق منذ لحظة استقبال طلبات العمرة وحتى انتهاء أداء المناسك. يشمل ذلك: تنظيم دخول المعتمرين وفق جداول زمنية محددة لتقليل الازدحام وتخصيص مسارات محددة لكل مرحلة من مراحل العمرة، مثل الطواف والسعي بين الصفا والمروة كما ويتم إنشاء نقاط إرشاد واستعلام لتسهيل التنقل داخل الحرم.

إن إدارة الحشود فن تميّزت فيه بلادنا وأصبح نموذجاً عالمياً يُدرس ويُحتذى به من فرق متخصصة لإدارة الحركة، مزوّدة بتقنيات ذكية لرصد كثافة الزوّار و كذلك استخدام اللوحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتوجيه المعتمرين وتقسيم الحشود إلى مجموعات زمنية ومسارات محددة لتجنّب أي تزاحم، هذا غير التعاون بين الجهات الأمنية والطبية والخدمية لضمان انسيابية الحركة.

أما عن الخدمات المتكاملة للمعتمرين، جميع احتياجات المعتمرين عبر منظومة متكاملة تشمل: النقل المهيأ بين المناسك والمرافق والخدمات الطبية، وتوفير أماكن استراحة ومياه شرب ومرافق صحية على مدار الساعة، وكذلك تقديم خدمات طبية عاجلة من خلال فرق الهلال الأحمر السعودي داخل الحرم وخارجه.

أما عن التكنولوجيا والرقابة الذكية، توظّف السعودية أحدث التقنيات لمراقبة الحشود وضمان سلامتها، مثل: كاميرات ذكية لرصد الكثافة المرورية البشرية وتحليل البيانات لحظياً، وتطبيقات إلكترونية لتسهيل حجز المواقيت وتوزيع المعتمرين على أوقات محددة، ونظم إنذار وتنبيه فوري للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأخيراً لقد أسهمت هذه المنظومة المتكاملة في: تحقيق انسيابية عالية داخل الحرم المكي، حتى في أوقات الذروة ورفع مستوى الرضا والطمأنينة لدى المعتمرين والزوّار، كما جعل المملكة نموذجاً عالمياً في إدارة الحشود الدينية الكبيرة، حيث يتم الجمع بين الأمن والخدمة والراحة الروحية للزائر.