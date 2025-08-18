أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار، خلال لقائه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، في مقر الوزارة اليوم، أهمية تعزيز الشراكات الصناعية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة في المملكة، واستكشاف الفرص المتاحة لتبادل الخبرات، مشدداً على أن مرحلة إعادة الإعمار التي تعيشها سورية؛ توفر فرصاً نوعية لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص السعودي خصوصاً في القطاع الصناعي.واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تكوين فرق عمل فنية مشتركة للعمل على مسارات التكامل الصناعي بين البلدين.من جهته، أكد الخريّف متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين المملكة وسورية على الأصعدة كافة، وحرص القيادة في البلدين على تطوير العمل المشترك، وتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية في مختلف القطاعات، ومنها قطاعا الصناعة والتعدين، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المتبادلة.وأشاد بمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري، الذي انعقد برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق الشهر الماضي، والاتفاقيات الاستثمارية النوعية الموقعة ضمن أعماله في قطاعات حيوية عدة، منها الصناعة والتعدين، مُبدياً تفاؤله بأن يؤدي القطاع الصناعي دوراً محوريّاً في نهوض الاقتصاد السوري وتعزيز نموّه واستدامته.وسلّط الوزير الخريف الضوء على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، ودورها في رسم خطط التكامل الصناعي مع الدول العربية، منوهاً بأهمية تحفيز القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها مسارات التكامل الصناعي بين المملكة وسورية.ودعا الخريف نظيره السوري إلى حضور المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الذي تستضيفه الرياض في نوفمبر المقبل.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وتحديد مسارات للتكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بين الجانبين.وشهد الاجتماع حضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، وعددٍ من قيادات المنظومة الصناعية في المملكة.وحضره من الجانب السوري، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة والتجارة الخارجية باسل عبدالحنان، ونائب الوزير لشؤون التجارة الداخلية ماهر الحسن، ورئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي، ومدير المدن والمناطق الصناعية المهندس مؤيد البنا، وعدد من المسؤولين في الصندوق السيادي السوري.