تستضيف الرياض خلال الفترة 15 - 17 من شهر سبتمبر القادم فعاليات المنتدى العالمي للبنية التحتية في نسخته الثانية، برعاية أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وأوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن المنتدى سيستقطب أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم، وسيشهد إقامة معرض مصاحب يضم ما يزيد على 300 جهة عارضة من كبرى الجهات المحلية والدولية في مختلف قطاعات البنية التحتية، إضافةً إلى عقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من 50 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.وستتناول الجلسات عدداً من المحاور الرئيسة في القطاع، أبرزها المواءمة الإستراتيجية والتكامل بين القطاعات، والتقنية والابتكار في البنية التحتية، وممكنات الاستثمار، والاستدامة في التنمية الحضرية.ويهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة مدينة الرياض محوراً رئيسيّاً لاستضافة الفعاليات العالمية المتخصصة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، ودعم منظومة البنية التحتية معرفيّاً وتقنيّاً.وشهد المنتدى في نسخته السابقة لعام 2024 حضور أكثر من21 ألف زائر منهم 571 مندوباً، ومشاركة 93 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين عبر إقامة 8 جلسات حوارية، وتقديم 39 جلسة تطوير مهني مستمر معتمدة، وضم المعرض المصاحب للمنتدى 12 جناحاً دوليّاً، إضافة إلى 417 شركة عارضة من 31 دولة، وشملت محاور هذه النسخة البنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والتعاون المتكامل، وتخطيط البنية التحتية، والتنمية المستدامة.