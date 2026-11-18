كشف البنك المركزي السعودي «ساما» تسجيل 257.37 مليون عملية عبر نقاط البيع في المملكة، بقيمة تجاوزت 14.02 مليار ريال خلال الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 نوفمبر الجاري، مقارنة بنحو 15.03 مليار ريال في الأسبوع السابق، بانخفاض قدره 6.7%.



ووفقاً للنشرة الأسبوعية لنقاط البيع، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات الإنفاق بقيمة 2.31 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بنحو 1.84 مليار ريال، ثم الملبوسات والإكسسوارات بقيمة 1.49 مليار ريال، ومحطات الوقود بنحو 1.04 مليار ريال، والنقل بـ1.02 مليار ريال.



وسجل القطاع الصحي إنفاقاً بلغ 844.8 مليون ريال، والخدمات المهنية والتجارية 575.5 مليون ريال، والمجوهرات 489.1 مليون ريال، والأثاث والمستلزمات المنزلية 477.7 مليون ريال، فيما بلغت مشتريات الثقافة والترفيه 349.3 مليون ريال.



وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض بقيمة إنفاق بلغت 5.01 مليار ريال عبر 86.95 مليون عملية، تلتها جدة بقيمة 1.83 مليار ريال عبر 28.75 مليون عملية، ثم الدمام بنحو 702.3 مليون ريال، والمدينة المنورة بـ561.6 مليون ريال، ومكة المكرمة بـ524.3 مليون ريال.