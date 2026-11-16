أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قانوناً مؤقتاً لتقييد الوصول عن بُعد إلى الرقائق والخوادم المتقدمة المخصصة للذكاء الاصطناعي من بعض الدول، في أعقاب تشديد التدقيق على صادرات أشباه الموصلات.



منع التحايل



وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم، إن القواعد الجديدة تستهدف منع التحايل على القيود المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة، عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تستخدم مراكز بيانات في دول ثالثة. ويستهدف هذا التحرك إغلاق ثغرة أتاحت لشركات صينية استئجار قدرات الحوسبة التي توفرها رقائق «إنفيديا» من مواقع موجودة في دول أخرى، بما يسمح لها بالوصول إلى قدرات المعالجة المتقدمة دون امتلاك الرقائق بصورة مباشرة.



مسارات جديدة



وتنص القواعد الجديدة على ضرورة الحصول على تراخيص أمريكية لإعادة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى خمس دول، هي البرازيل وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلند. وأوضحت الوزارة أن التطور المتسارع في تقنيات الحوسبة السحابية جعل الوصول عن بُعد إلى أنظمة الحوسبة الأمريكية المخصصة للذكاء الاصطناعي أكثر سهولة، ما أتاح مسارات جديدة للوصول إلى هذه التقنيات دون حيازتها فعلياً.