

كشف وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن أمن الطاقة يتطلب منظومات أكثر مرونة، واستثمارات مستمرة، وشراكات موثوقة قادرة على مواجهة التحديات وضمان استمرارية الإمدادات.

وأشار الوزير خلال مشاركته في أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة 2026، إلى أن أمن الطاقة يعتمد على قدرة النظام بأكمله على الصمود، وعلى الشراكات الموثوقة تحت الضغط، مبينًا أن إمدادات الطاقة الموثوقة تدعم التنمية الصناعية في الاقتصادات الآسيوية، وتعزز ثقة المستثمرين، وتساعد على استدامة الازدهار.

وأكد أن تحقيق أمن الطاقة يتطلب تعاون الدول المنتجة والمستهلكة لحماية البنية التحتية ومسارات الإمداد، مشيرًا إلى تطلع المملكة للعمل مع سنغافورة وشركائها في آسيا والعالم لتعزيز القدرة على الصمود ودعم الازدهار المشترك.