كشف أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انخفاض إجمالي إيرادات بلاده بنسبة 42% خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل تراجع المصروفات العامة بنسبة 14%، دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية.



وأوضح أمير قطر، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ55 لمجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده واجهت ظروفاً استثنائية أثرت على قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت ببعض منشآت الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية أديا إلى تعطل جزء مهم من الصادرات القطرية.



وأكد أن قطر تؤمّن نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يجعل أي اضطراب في إمداداتها مؤثراً بصورة مباشرة على الأسواق والمستهلكين حول العالم.



وأشار إلى استمرار نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، لتبلغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مؤكداً قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة الأزمات والمحافظة على الأولويات التنموية.