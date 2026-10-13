في واقعة أثارت موجة واسعة من الدهشة في الهند، فوجئ شقيقان بتلقي رسالة نصية من شخص يشتبه في استيلائه على هاتف (آيفون) يخص أحدهما، لم يكن هدفها التهديد أو المساومة، بل طلب كلمة المرور الخاصة بالجهاز الذي سرقه.

وتحوّلت الحادثة، التي وقعت في ولاية أوتاراخاند الشهر الماضي، إلى حديث متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت شقيقة صاحب الهاتف تفاصيلها عبر منشور ومقطع فيديو انتقدت فيه تعامل الجهات الأمنية مع القضية.

وقالت إن الشخص المشتبه به تواصل معهم مباشرة طالبًا كلمة مرور الهاتف، رغم امتلاك العائلة معلومات قالت إنها قد تساعد في تحديد هويته، من بينها تسجيلات مصورة وموقعه وبعض التفاصيل الأخرى التي تم تسليمها للشرطة.

وأوضحت أن الهاتف سُرق من منطقة كليمنت تاون في 12 سبتمبر، مشيرة إلى أن الأسرة زودت الجهات المختصة بمعطيات عدة مرتبطة بالواقعة، إلا أنها لم تلمس، بحسب روايتها، تقدمًا واضحًا في الإجراءات.

كما زعمت المرأة أن المشتبه به قد يكون متورطًا في حوادث سرقة أخرى استهدفت أجهزة وممتلكات في مواقع مختلفة، مؤكدة أن بعض الضحايا يحتفظون بمقاطع فيديو توثق تلك الوقائع.

وأثارت القصة تفاعلًا واسعًا عبر منصة (إكس)، خصوصًا بعد تداول الرسالة التي طلب فيها المشتبه به من صاحب الجهاز تزويده بكلمة المرور، في تصرف وصفه كثيرون بأنه يجمع بين الجرأة والغرابة، فيما فتحت الواقعة باب الانتقادات حول آليات التعامل مع بلاغات السرقة وسرعة ملاحقة المتهمين.