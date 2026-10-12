ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات (الإثنين)، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4206.01 دولار للأونصة، بحلول الساعة 5:53 صباحاً بتوقيت السعودية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4230.40 دولار للأونصة.

تراجع الدولار يدعم المعدن الأصفر

وجاء ارتفاع الذهب مع انخفاض الدولار الأمريكي، ما جعل المعدن المقوّم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وتزامنت التحركات مع تراجع أسعار النفط، في ظل تقييم الأسواق للتطورات المتعلقة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقفاً فورياً للهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، رغم استمرار الغموض بشأن تفاصيل الاتفاق ومدى تنفيذه.

الأسواق تترقب بيانات التضخم الأمريكية

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها (الأربعاء) القادم، يعقبها (الخميس) صدور بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في تحديد توقعات الأسواق بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة.

ارتفاع الفضة والبلاتين والبلاديوم

وامتدت المكاسب إلى المعادن النفيسة الأخرى، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 61.02 دولار للأونصة.

كما صعد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 1701.40 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 1156.81 دولار.