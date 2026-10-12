احتفل صالح بكر البرادعي بزواج نجله المهندس مهند من ابنة رامي محمد نور غزال، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا الأسرتين فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة.