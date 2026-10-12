احتفل صالح بكر البرادعي بزواج نجله المهندس مهند من ابنة رامي محمد نور غزال، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا الأسرتين فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة.
احتفل صالح بكر البرادعي بزواج نجله المهندس مهند من ابنة رامي محمد نور غزال، في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة جدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، الذين شاركوا الأسرتين فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة.
Saleh Bakr Al-Baradi celebrated the marriage of his son, engineer Mohannad, to the daughter of Rami Mohamed Nour Ghazal, in one of the wedding halls in Jeddah, with the presence of a number of family and friends who shared in the joy of both families on this happy occasion.