كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر يوليو 2026، عن ارتفاع أسعار 107 سلع وخدمات، وانخفاض أسعار 58 سلعة وخدمة أخرى، مع استقرار أسعار 4 سلع وخدمات دون تغير، وذلك من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.



الطماطم تتصدر



وتصدرت الطماطم المحلية قائمة الأغذية والمشروبات الأكثر ارتفاعاً في الأسعار خلال شهر يوليو 2026 على أساس سنوي، بعدما ارتفع متوسط سعرها بنسبة 39.50% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، تلاها الرمان الهندي بارتفاع بلغ 35.29%، ثم الطماطم المستوردة بنسبة 28.57%.



الأكثر انخفاضاً



في المقابل، تصدر سكر ناعم قائمة السلع الأكثر انخفاضاً في الأسعار خلال الفترة نفسها، بعدما تراجع متوسط سعره بنسبة 5.86%، تلاه البقدونس بانخفاض قدره 5.50%، ثم بصل مدور مستورد بنسبة 4.97%. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار 27 سلعة من السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وانخفاض أسعار 11 سلعة أخرى، خلال شهر يوليو الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2025. وارتفعت أسعار 4 سلع من الحيوانات الأليفة ومنتجاتها وخدمات ثقافية أخرى فيما انخفض سعر سلعة واحدة في شهر يوليو 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



تباين في الأسعار



وفيما يخص الملابس والأحذية، فقد ارتفعت أسعار 3 سلع من الملابس، فيما انخفضت أسعار 6 سلع واستقرت سلعة واحدة خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأظهرت البيانات تبايناً في أسعار سلع وخدمات العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى، إذ سجلت حفائظ الأطفال المحلية ارتفاعاً على أساس سنوي، فيما تراجعت أسعار مناديل الورق المحلية وخدمة حلاقة الرجال والأولاد مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.