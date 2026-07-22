ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.7% خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.



وصل الرقم القياسي لتكاليف البناء إلى 104.0 نقطة في يونيو الماضي وفقاً لسنة الأساس 2023، مقارنة بـ 101.2 نقطة في يونيو 2025. وذكرت الهيئة أن الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 2.6%، وتكاليف البناء للقطاع غير السكني بنسبة 3.1%.



الارتفاع السنوي



ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في يونيو 2026 على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة في تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 2.6%.



وأظهرت بيانات تكاليف البناء حسب القطاعات لشهر يونيو 2026 استمرار الارتفاع في كلا القطاعين، حيث سجل القطاع السكني - الذي يشكل الثقل الأكبر بوزن 77.5% - نمواً بنسبة 2.6% مقارنة بيونيو 2025. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة في تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 4.5%، وتكاليف الطاقة بنسبة 3%، والعمالة بنسبة 2.5%، والمواد الأساسية بنحو 1.8%.



نمو أعلى



أما القطاع غير السكني، فقد شهد نمواً أعلى بلغ 3.1% على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، وارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف العمالة بنسبة 3% لكل منهما، إضافة إلى نمو المواد الأساسية بنسبة 1.9%.



وتعرف هيئة الإحصاء مؤشر الرقم القياسي لتكاليف البناء على أنه رقم نسبي يقيس التغير في تكاليف البناء خلال فترتين زمنيتين لسلة من مواد البناء والخدمات الإنشائية، ويُعد مؤشراً مهماً يُعتمد عليه من قبل المخططين والباحثين في مجالات التنمية والإنتاج.