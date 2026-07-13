انخفض الذهب للجلسة الثانية على التوالي، إذ أدت تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من التضخم وتعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4,072.49 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس القادم 0.8% إلى 4,081.30 دولار.



ضغوط إضافية



وقال المحلل لدى «ساكسو بنك» أولي هانسن: «أدت عودة الأعمال القتالية في الخليج إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم وتنذر بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيشدد السياسة النقدية؛ ما يفرض ضغوطاً إضافية على الذهب بسبب زيادة عوائد السندات وارتفاع الدولار».



وأضاف: «التركيز على الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى جانب انخفاض السيولة خلال فترة العطلة الصيفية، كلها عوامل رئيسية قد تدفع أسعار الذهب إلى الخروج من نطاق تماسكها الحالي الذي يتراوح بين 3.900 و4,200 دولار».



رفع الفائدة



ووفقاً لخدمة فيد ووش، يتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 71% رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر القادم بعد أن كانت النسبة 63% الأسبوع الماضي.



وستركز الأنظار هذا الأسبوع على أول إفادة نصف سنوية أمام الكونغرس يدلي بها كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الجديد.



وتصدر هذا الأسبوع أيضاً مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 58.8795 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1,622.72 دولار، وهبط البلاديوم 0.7% إلى 1,267.46 دولار.