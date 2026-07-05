تراجعت شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ مارس الماضي، بعدما سجلت صناديق الأسهم في الولايات المتحدة تخارجات بقيمة 17.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو الماضي، وفقا لبنك أوف أمريكا.



أكبر تدفق أسبوعي



في المقابل، اتجه المستثمرون إلى بعض الأسواق الدولية، وفي مقدمتها الأسهم اليابانية التي جذبت 1.9 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي إليها في 7 أسابيع.



وأظهرت البيانات خروج 13.9 مليار دولار من صناديق الأسهم عموماً، بينما جذبت السندات ذات الدرجة الاستثمارية 17.2 مليار دولار.



وسجلت صناديق السندات عالية العائد أكبر تدفقات داخلة في أكثر من عام، بقيمة 3.4 مليار دولار.