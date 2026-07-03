ارتفع ‌الذهب بأكثر من 1% اليوم ويتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في أعقاب صدور بيانات توظيف أمريكية جاءت أضعف من التقديرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4179.94 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلًا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.6% إلى 4193.20 دولار.

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 ‌مايو، إذ هدّأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 62.43 ‌دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.7% إلى 1660.05، وصعد البلاديوم 1.3% إلى 1284.40، والمعادن الثلاثة عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع وتتجه لمكاسب أسبوعية.