قلصت أسعار النفط مكاسبها جزئياً خلال تعاملاتها اليوم (الإثنين)، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بعدما اتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف الهجمات الأخيرة واستئناف المحادثات.



وذكرت مصادر أن فرقاً فنية من الولايات المتحدة وإيران ستجتمع في الدوحة خلال الأيام القادمة لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مع إنشاء الوسطاء قنوات اتصال لتهدئة أي تصعيد محتمل بين واشنطن وطهران، جاء ذلك وفقاً لوسائل إعلامية غربية.



ورغم هذه التهدئة، يرى محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة، أن سوق النفط لا تزال تواجه مخاطر كبيرة، إلا أن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على احتمالات استمرار تعافي تدفقات الخام.