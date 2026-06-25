عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الخميس، مع استمرار تدفق الخام عبر مضيق هرمز عقب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.



وأكد وزير الطاقة الأمريكي «كريس رايت» أن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز اقتربت من معدلاتها الطبيعية التي سبقت الحرب، مشيرًا إلى خروج ما لا يقل عن 20 مليون برميل عبر المضيق خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت وسائل إعلامية غربية، أن العراق يعتزم دراسة جميع الخيارات المتاحة إذا لم تزد حصته الإنتاجية في منظمة «أوبك» بشكل ملحوظ، مع مناقشة مسؤولين في البلاد احتمال الانسحاب من المنظمة.