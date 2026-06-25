ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) لتتداول البيتكوين فوق مستوى 61.5 ألف دولار، مع تحسن معنويات الأسواق، بعدما أكدت توقعات شركة «ميكرون تكنولوجي» على قوة سوق الذكاء الاصطناعي.



ويأتي هذا الصعود بعدما هبطت البيتكوين أمس دون 60 ألف دولار مسجلة أدنى مستوياتها في 20 شهرًا، وسط موجة بيعية شهدتها أسهم قطاع التكنولوجيا، ما أضر بشهية الإقبال على الأصول عالية المخاطر.



وتواجه العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة عالميًا المزيد من الضغوط، مع انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة تقارب 10 مليارات دولار.