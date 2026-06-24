أعلنت NHC بدء التسكين المبكر في وجهة المكيمن بالمدينة المنورة، قبل الموعد المحدد بـ8 أشهر، في إنجاز يؤكد كفاءة التخطيط والتنفيذ والتزامها بالمواعيد المجدولة للتسليم، والوفاء بمتطلبات العملاء، بما يعزز مكانتها كأكبر مطور عقاري في المنطقة ويرفع مستوى الثقة في وجهاتها العمرانية.

وتمتد وجهة المكيمن على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 400 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، كما توفر خيارات سكنية متنوعة تشمل الفلل، والتاون هاوس، والشقق، إلى جانب مرافق متكاملة وبنية تحتية شاملة، في موقع إستراتيجي داخل حدود الحرم النبوي.

ويأتي بدء التسكين المبكر امتدادًا لجهود NHC في تسريع وتيرة الإنجاز، والالتزام بجداول التسليم، بما يتيح للمستفيدين استلام وحداتهم السكنية في وقت مبكر، ويعكس كفاءة التنفيذ وجودة التخطيط في مشاريعها العمرانية.

يُذكر أن وجهات NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل NHC تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعكس التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.