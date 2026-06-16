حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من وجود مخاطر مرتفعة قد تحول دون فتح مضيق هرمز بشكل فوري، لكنها تتوقع انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل نهاية العام الحالي في حال نجاح الاتفاق وفتح المضيق بالكامل.



وأوضحت الوكالة في تقريرها أن مسار الاتفاق محفوف بالتحديات، حيث حذرت من أن ظهور معارضة سياسية فور الكشف عن تفاصيل الاتفاق قد يعيق إتمامه، بالإضافة إلى مخاطر انهيار التفاهمات في حال تجدد النزاع العسكري في المنطقة.



وأكدت «فيتش» أن اتفاق الجمعة قد لا ينجح في معالجة جذور التوتر القائم في المنطقة، ما يفتح الباب أمام احتمالية تجدد الصراع، ورغم التوجه نحو التهدئة، ترى الوكالة أن احتمال تنفيذ عمليات عسكرية أمريكية أو إسرائيلية ضد إيران لا يزال قائماً بدرجة كبيرة.



واختتمت تحليلها بتوقعات لأسعار النفط، حيث رجحت انخفاض أسعار خام «برنت» لتصل إلى 70 دولاراً للبرميل بحلول الربع الرابع من العام، وذلك في حال تحقق سيناريو الاستقرار واستئناف حركة الملاحة النفطية الطبيعية عبر المضيق.