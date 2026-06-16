عمقت أسعار النفط خسائرها لتتراجع إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، مع تقييم الأسواق لاحتمالات استئناف إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.



وخفضت كبرى بنوك وول ستريت توقعاتها لأسعار النفط، حيث توقع «جولدمان ساكس» وصول سعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 90 دولارًا للبرميل.



وخلال التعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.73 دولار للبرميل، كما هبطت عقود خام «نايمكس» إلى 79.20 دولار، ليسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ العاشر من مارس.