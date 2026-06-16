استقرت أسعار ‌الذهب بشكل كبير اليوم (الثلاثاء)، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل حول الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4315.87 دولار للأوقية، (بحلول الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 4337.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ​1% إلى 69.29 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9% إلى 1751.55 دولار، وتراجع البلاديوم 1.6% إلى 1327.27 دولار.