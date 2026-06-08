علّقت بورصة كوريا الجنوبية التداول مؤقتًا بعدما تراجعت الأسهم بنحو 9% خلال تعاملاتها اليوم (الإثنين)، في ظل موجة بيعية يشهدها قطاع التكنولوجيا عالميًا عقب تجدد مخاوف التشديد النقدي في الولايات المتحدة.

وتقلصت خسائر مؤشر «كوسبي» عقب وقف التداول لمدة 20 دقيقة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وكانت هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تفعيل هذه الإجراءات هذا العام، والتاسعة في التاريخ، وفقا لوكالات إعلامية غربية.

بينما تعافى الوون الكوري من أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وارتفع أمام العملة الأمريكية بنسبة 1.35% ليتداول عند 1,538.44 وون، بعد تدخل السلطات وعقد اجتماع طارئ مع التعهد باتخاذ إجراءات حازمة ضد المضاربة، وسط توقعات بقيام البنك المركزي ببيع الدولار لدعم العملة المحلية.