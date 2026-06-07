أعلنت مجموعة «يلا»، مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدرجة في بورصة نيويورك، عن اختتام مشاركتها في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026 والتي شملت نهائيات الدوري المقامة في العاصمة الرياض الذي يضم «دوري يلا السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات 2026».

وبصفتها الشريك الرسمي للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، والشريك المقدم لـ «دوري يلا السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات 2026»، لعبت مجموعة «يلا» دوراً فاعلاً طوال الموسم، وذلك في إطار التزامها بدعم نمو قطاع الرياضات الإلكترونية، وتعزيز مجتمعات الألعاب، وتوسيع منظومة الترفيه الرقمي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد مهرجان نهائيات الدوري الذي أقيم خلال الفترة من 1 مايو وحتى 6 يونيو في «SEFأرينا» بمدينة الرياض، حضوراً واسعاً من اللاعبين والجماهير وصنّاع المحتوى والجهات الفاعلة، لتشكل واحدة من أكبر الفعاليات والتجمعات المتخصصة في الرياضات الإلكترونية على مستوى المنطقة.

وخلال الدوري، أدارت مجموعة «يلا» جناحاً تفاعلياً ميدانياً في SEF أرينا، استعرضت من خلاله 3 من أبرز منصاتها، وهي: «يلا لودو»، و«جلسات»، و«تيربو ماتش»، إلى جانب تنظيم أنشطة وتجارب مباشرة مع الزوار، بما عزز مستويات التفاعل المجتمعي مع منظومة تطبيقاتها ومنتجاتها الرقمية.

وفي 17 مايو، قام رئيس مجموعة «يلا» المحدودة صيفي إسماعيل، بزيارة موقع الدوري، حيث تبادل سبل تعزيز التعاون ووجهات النظر مع روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إلى جانب ممثلين عن العلامات التجارية الراعية والشركاء، حول مواصلة تطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، وفرص تعزيز نمو مجتمعات الألعاب في المنطقة.

وقد جرى اختتام «دوري يلا السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات 2026» رسمياَ في 6 يونيو، لتشكل محطة جديدة في مسيرة توسيع مشاركة المرأة في الرياضات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية. وكان الدوري قد انطلق في 23 فبراير، وشمل مراحل تنافسية إلكترونية ونهائيات حضورية استضافتها «SEF أرينا» في الرياض، في مشهد عكس التطور المتواصل للرياضات الإلكترونية النسائية، والاهتمام المتزايد بصقل المواهب وتعزيز الحضور التنافسي للاعبات.

وفي هذا الصدد، أكد السيد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة «يلا» أن اختتام الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026 يمثل محطة جديدة تعكس النمو المتسارع الذي تشهده منظومة الرياضات الإلكترونية في المنطقة. ومن خلال شراكتنا مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، حرصنا على المشاركة في مختلف جوانب الدوري، بدءاً من التفاعل المجتمعي والأنشطة الميدانية، وصولاً إلى دعم نمو الرياضات الإلكترونية النسائية عبر دوري يلا السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات 2026.

وأضاف إسماعيل: «تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق الاستراتيجية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة، ونؤكد في هذا الصدد التزامنا بدعم نمو هذا القطاع، من خلال بناء مجتمعات ألعاب أكثر فعالية، وتمكين المواهب الناشئة، وتعزيز تفاعل المستخدمين عبر محفظتنا المتنامية من تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب».

ويُعد الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، الذي أطلقه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عام 2020، أحد الركائز الرئيسية لمنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، حيث يدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وضم الدوري في نسخة هذا العام عدة فئات تنافسية رئيسية، شملت «دوري النخبة السعودي للرياضات الإلكترونية»، و«دوري التحدي السعودي للرياضات الإلكترونية»، و«دوري يلا السعودي للرياضات الإلكترونية للسيدات»، و«دوري القتالي السعودي للرياضات الإلكترونية»، وذلك بهدف دعم مختلف مكونات منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية وتعزيز تكاملها.

ويعكس الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، من خلال اتساع قاعدة المشاركين والمواهب، وتزايد اهتمام الجهات الإقليمية والدولية بالقطاع.

وأكدت مجموعة «يلا» في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة توسيع حضورها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر شراكات استراتيجية ومبادرات مجتمعية واستثمارات تدعم مستقبل منظومة الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية في المنطقة.