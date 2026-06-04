بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة الإدارية في عدد من شركاته التابعة، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز تمكين الكفاءات الوطنية السعودية ورفع دورها في قيادة المشاريع الإستراتيجية، وفقاً لـ«فايننتشال تايمز».

وشهدت الأشهر الأخيرة انتقال عدد من المناصب التنفيذية في شركات الصندوق إلى قيادات سعودية، في خطوة تعكس تطور قاعدة الكفاءات الوطنية وقدرتها على إدارة قطاعات اقتصادية متقدمة تشمل التصنيع والتقنيات الفضائية والصناعات الدوائية الحيوية، وهي قطاعات تمثل ركائز رئيسية في التحول الاقتصادي للمملكة.

وتأتي هذه التحركات في إطار مراجعة شاملة لأداء وإستراتيجيات الشركات التابعة للصندوق، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الاستثمارات نحو أولويات الاقتصاد المحلي، بما يعزز الاستدامة المالية ويزيد من فعالية المشاريع القائمة.

كما يعكس هذا التوجه توسع حضور الشركات السعودية داخل محفظة صندوق الاستثمارات العامة، التي تشكل اليوم النسبة الأكبر من استثماراته، مع استمرار إطلاق مشاريع كبرى في مجالات السياحة والصناعة والتقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وفي السياق ذاته، تؤكد هذه التغييرات استمرار الصندوق في تطوير نماذج الحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية، مع إبقاء المجال مفتوحاً للاستفادة من الخبرات العالمية في القطاعات الناشئة والتخصصية عند الحاجة، بما يحقق التوازن بين بناء القدرات المحلية واستقطاب المعرفة الدولية.