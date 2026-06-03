الفطيم BYD السعودية تواصل توسّعها في السوق مع Ti 7 الجديدة كلياً لتخاطب شريحة جديدة من عشاق القوة والفخامة العصرية

أعلنت شركة الفطيم BYD السعودية، الموزع الرسمي لعلامة BYD، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقنيات السيارات الكهربائية، عن إطلاق سيارة BYD Ti 7 السوبر هايبرد الجديدة كلياً في السوق السعودي ليكون الطراز الثاني عشر ضمن محفظة BYD المتنامية في المملكة، في خطوة تعكس التوسع الإستراتيجي للعلامة وتوسيع خياراتها من السيارات الصديقة للبيئة في أحد أكثر أسواق المنطقة حيوية.

وتم تصميم BYD Ti 7 لترسي معايير جديدة في كفاءة الأداء والقيادة الذكية، حيث تعتمد على تقنية الوضع المزدوج القوي (DMp) المتطورة من BYD. ويجمع هذا النظام الهجين السوبر هايبرد من الجيل الجديد بين القوة الكهربائية والوقود بسلاسة تامة ليقدم مدى مشترك يصل إلى 735 كيلومترا، مع كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود تبلغ 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر. وتتميز السيارة بقدرتها على التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 5.3 ثانية فقط، مما يضمن تجربة قيادة ديناميكية تلبي متطلبات التنقل في المدن والظروف الوعرة على حد سواء.

كما تعتمد Ti 7 على أحدث منصة DM-P (Dual Mode Performance) سوبر هايبرد من BYD، كما أنها تدمج أنظمة إدارة الطاقة المتقدمة وتقنيات القيادة الذكية وميزات الاتصال السلس المصممة لتعزيز كل من الأداء وسهولة الاستخدام اليومي.



وصرح جيروم سايقوت، المدير التنفيذي لشركة الفطيم BYD السعودية قائلًا: «يعكس إطلاق BYD Ti 7 الجديدة كلياً التزامنا بتوسيع محفظتنا بما يواكب الطلب المتزايد على حلول تنقل متطورة وعملية ومتعددة الاستخدامات في المملكة العربية السعودية. ومع التطور المستمر الذي يشهده السوق، نواصل التركيز على تقديم مركبات تجمع بين الابتكار والأداء والكفاءة العملية لتلبية تطلعات الجيل الجديد من السائقين».

وتجمع BYD Ti 7 بين القدرات العملية والراحة الفائقة، حيث توفر مقصورتها الداخلية الرحبة مساحة ركاب تزيد على 3.3 متر طولي وبارتفاع 1.4 متر، مما يخلق بيئة مريحة لجميع الركاب. وبفضل صندوق الأمتعة الخلفي الذي تبلغ سعته نحو 890 لتراً، وسعة تخزين تصل إلى 1813 لتراً عند طي المقاعد الخلفية ووجود 47 حجرة تخزين ذكية، فقد صُممت المركبة لدعم مُختلف أنماط الحياة، بدءاً من الرحلات العائلية وصولاً إلى مُغامرات الطرق الوعرة.

وقال سايقوت: «مع إطلاق BYD Ti 7، أردنا تقديم سيارة SUV تلبي بشكل مباشر تطلعات العملاء في المملكة العربية السعودية؛ فهي قوية على الطرق السريعة، وموثوقة في الرحلات الطويلة، وعملية وسهلة الاستخدام في التنقلات اليومية داخل المدن. وتجمع السيارة بين أحدث تقنياتنا في النظام الهجين الفائق، وتجربة القيادة الذكية، والمقصورة الداخلية الراقية، بما يتيح للسائقين الاستمتاع بالأداء والكفاءة والراحة دون الحاجة إلى التنازل عن أي منها».

وأضاف: «وبعيدًا عن المنتج نفسه، تمثل BYD Ti 7 رؤيتنا لمستقبل العلامة التجارية في المملكة؛ وهي أن نكون أقرب إلى عملائنا وأكثر انسجامًا مع أنماط حياتهم، وجاهزين لدعم طموحات المملكة نحو تنقل أكثر ذكاءً واستدامة. سواء في الرحلات العائلية أو التنقلات اليومية، فقد تم تطوير هذه السيارة لمنح عملائنا مزيدًا من الثقة والراحة ومتعة القيادة في كل مرة يجلسون فيها خلف المقود».

وتتميز Ti 7 بحضور طاغ وعصري، تبرزه عناصر تصميمية فريدة مثل إضاءة «Titanium Energy» وهيكلية التصميم ثلاثية الأجزاء. وترتقي سيارة BYD Ti 7 بتجربة المقصورة الداخلية إلى مستوى جديد من التكامل الرقمي، من خلال شاشة ذكية مركزية قياس 15.6 بوصة بدقةFull HD مدعومة بشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، لتوفر واجهة استخدام سلسة وغامرة تبقي السائق والركاب على اتصال دائم بالمعلومات والترفيه. كما تعزز التجربة منظومة صوتية متطورة متعددة السماعات، مصممة لتقديم صوت محيطي غني ومتوازن في جميع أنحاء المقصورة، ما يحوّل كل رحلة إلى تجربة تفاعلية ممتعة.

وتم تعزيز مستويات الراحة والثبات من خلال هندسة تعليق متقدمة تشمل نظام تعليق أمامي مزدوج وخلفي خماسي الوصلات، مع أذرع تحكم من سبائك الألومنيوم، مما يضمن استقراراً فائقاً وتحكماً دقيقاً في مختلف التضاريس. وتتكامل هذه القوة مع حزمة تقنيات ذكية تشمل أنظمة ترفيه متطورة، وتجهيزات عملية مثل الثلاجة الداخلية ونظام تنقية الهواء، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لتعزيز الأمان والتحكم.

وفيما يخص معايير السلامة، تضع Ti 7 أمن الركاب في مقدمة أولوياتها، حيث تعتمد على هيكل صلب وتصميم حائز على تقييم 5 نجوم في اختبارات C-NCAP، بالإضافة إلى تزويدها بتسع وسائد هوائية وتقنية الثبات عند انفجار احد الإطارات (TDSC)، لضمان أقصى درجات الحماية.

وتماشياً مع متطلبات الحياة العصرية، تضم Ti 7 مجموعة من الحلول العملية الذكية، من بينها ثلاجة مدمجة داخل السيارة قادرة على تبريد المشروبات حتى -6 درجات مئوية، إلى جانب نظام شحن لاسلكي متطور بقوة 50 وات مع تبريد نشط لضمان كفاءة الأداء أثناء الاستخدام المستمر. كما يساهم نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة في توفير بيئة داخلية نظيفة ومنعشة، مما يعزز راحة الركاب وجودة الرحلة. وبفضل هذه المزايا، تتحول Ti 7 إلى مساحة معيشية متكاملة تجمع بين الراحة، والتواصل، والترفيه في تجربة واحدة متفردة.

وبإطلاقTi 7، تواصل BYD تعزيز حضورها في السعودية، مقدمةً محفظة متكاملة من المركبات المعتمدة على التكنولوجيا والتي تتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول المستدام في قطاع النقل.