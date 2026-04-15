أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم، انعقاد قمة أولوية أوروبا في الفترة من 17 إلى 19 يونيو 2026 في روما بإيطاليا، التي تجمع قادة العالم لمواجهة سؤال محوري لمستقبل القارة: كيف يمكن لرأس المال ضمان القدرة التنافسية لأوروبا، ومرونتها، واستقلالها الإستراتيجي في عالم سريع التغير.



لحظة محورية



وتجمع القمة التي تعقد تحت شعار «إعادة تصور أوروبا: رأس المال، والسيادة، والاستقلال الإستراتيجي»، صانعي السياسات، والمستثمرين، والمبتكرين، وصناع القرار لدراسة كيف يمكن لرأس المال، والسياسة الصناعية، والتعاون عبر الحدود تعزيز مكانة أوروبا على المدى الطويل في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن، والتمويل.



وتأتي القمة في لحظة محورية، إذ تنتقل أوروبا من إدارة الأزمات إلى إعادة ابتكار طويلة الأمد، مع توقعات نمو منطقة اليورو بنحو 1.2% في عام 2026، كما ستركز على كيفية تمكين رأس المال الخاص الصبور، وأطر السياسات الأكثر ذكاء، والاستثمار الإستراتيجي من تحقيق إنتاجية أعلى، وسلاسل إمداد مرنة، وقاعدة صناعية أقوى، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».



مواضيع رئيسية



وستشمل المواضيع الرئيسية في القمة: الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والبنية التحتية الرقمية، وأسواق رأس المال وتدفقات الاستثمار، والسياسة الصناعية الخضراء والطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة، والأمن، والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، والعقارات، والسياحة، وتجديد المدن.



ويتضمن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام جلسات عامة، وورش عمل، ولقاءات، ووجبات إفطار للتواصل، واجتماعات ثنائية، ووجبات عشاء للشركاء، مصممة لتعزيز التبادل رفيع المستوى وتحقيق نتائج ملموسة.