انخفضت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في تعاملات اليوم، بعد أن فشلت المفاوضات المطولة التي جرت في إسلام آباد في تحقيق انفراجة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أدى إلى تضاؤل الآمال في التوصل لتسوية دائمة، وزاد من الضغوط على وقف إطلاق نار هش.



تراجع المؤشرات



وفي قطر، تراجع المؤشر 0.1%، متأثراً بانخفاض 1.5% في شركة صناعات قطر للبتروكيماويات وخسارة 2% في شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات). وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.3%.



وانخفض المؤشر في البحرين 0.1%، في حين ارتفع المؤشر في الكويت 0.1%، وصعد المؤشر في سلطنة عمان 0.2%.



وقال نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جيه.دي فانس: «إن المسؤولين الأمريكيين غادروا باكستان دون التوصل إلى اتفاق». بينما شدد وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار.