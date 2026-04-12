كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن فائض الميزان التجاري غير النفطي للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال يناير 2026 بلغ نحو 6.13 مليار ريال، مرتفعاً بنسبة 106% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ حجم التجارة بين دول الخليج والسعودية نحو 23 مليار ريال في يناير.



ووفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير البترولية وإعادة التصدير لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 14.5 مليار ريال خلال يناير الماضي، بزيادة 55% على أساس سنوي.



الصادرات السلعية



وبحسب البيانات، توزعت الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة على إعادة التصدير بنحو 10.9 مليار ريال، ونحو 3.64 مليار ريال كصادرات وطنية.



في المقابل، بلغت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 8.4 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي، مرتفعة بنسبة 31% عن نفس الفترة من عام 2025.



واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية، إذ سجلت المملكة معها فائضاً في الميزان التجاري غير النفطي بلغ نحو 5.4 مليار ريال.