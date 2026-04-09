تخلّت الأسواق العالمية عن جزء من مكاسبها القوية التي سجلتها عقب إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه الثاني وظهور مؤشرات مبكرة على توتره. فقد سيطر الحذر على تعاملات المستثمرين في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وكانت أسهم قطاع السفر والترفيه الأكثر تضرراً، في ظل اتهامات متبادلة بخرق الهدنة، ما أعاد التقلبات إلى الأسواق وأبقى المخاوف بشأن استقرار إمدادات الطاقة العالمية، خصوصاً مع استمرار أهمية مضيق هرمز كممر حيوي لنحو 20% من تجارة النفط العالمية.



تراجع أوروبا



وبدأت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم على تراجع، بعد جلسة صعود قوية في اليوم السابق، مع تقييم المستثمرين لمتانة الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4%، مع تداول معظم البورصات والقطاعات الرئيسية في المنطقة الحمراء.



وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) البريطاني بنسبة 0.1%، بينما انخفض مؤشر كاك 40 (CAC 40) الفرنسي بنسبة 0.5%، وهبط مؤشر داكس (DAX) الألماني بنحو 0.9%. وجاء هذا التراجع بعد أن كان المؤشر الأوروبي قد أنهى جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 3.7%، مدفوعاً بالتفاؤل الأولي بإعلان وقف إطلاق النار، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية، واطلعت عليه «العربية Business».



حساسية التطورات



وكانت أسهم قطاع السفر والترفيه الأكثر تضرراً، إذ فقدت شركتان ألمانيتان نحو 3.5% من قيمتهما، متخلّيتين عن جزء من مكاسبهما القوية التي قاربت 10% في الجلسة السابقة، في إشارة إلى حساسية هذه القطاعات للتطورات الجيوسياسية وتوقعات الطلب على السفر.



وامتدت موجة الحذر إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ، إذ أغلقت معظم المؤشرات على انخفاض مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار الهدنة. فقد تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.73% ليغلق عند 55.895.32 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس بنسبة 0.90%.



وفي كوريا الجنوبية، هبط مؤشر كوسبي بنسبة 1.61%، وتراجع مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة بنسبة 1.27%. كما انخفض مؤشر CSI 300 في الصين القارية بنسبة 0.64%، وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.71%. وفي الهند، هبط مؤشر نيفتي 50 بنسبة 0.89%، بينما تراجع مؤشر سينسكس بنسبة 0.96%، وسط تحذيرات من البنك المركزي الهندي بشأن تصاعد المخاطر التضخمية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي.



أداء استثنائي



وفي الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للأسهم بعد المكاسب القوية التي سجلتها المؤشرات الرئيسية في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك 100 بنسبة 0.3% لكل منهما، في حين تراجعت العقود المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 146 نقطة.



وكانت الأسواق الأمريكية قد شهدت أداءً استثنائياً أمس، إذ ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.51%، وصعد ناسداك المركب بنسبة 2.8%، بينما قفز داو جونز بأكثر من 1.300 نقطة، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ أبريل 2025، مدعوماً بالتفاؤل الأولي بإعلان الهدنة.